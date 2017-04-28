Сайнс: даже если будет солнечно и тёплый день, «Торо Россо» придётся трудно

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший подвёл итоги первых двух тренировок Гран-при России Формулы-1 в Сочи, на которых он показал 14-е и 15-е время соответственно.

«Думаю, сегодня мы многое узнали, но это была трудная пятница. Трасса очень скользкая, и очень сложно довести шины до нужной температуры. Это сильно осложняет нам жизнь на кругах выезда из боксов и быстрых кругах. Даже если будет солнечно и будет тёплый день, нам будет трудно. Теперь нам необходимо работать и быть готовыми к субботе, так как пока мы не достигли всего, чего хотели», — отметил Сайнс для пресс-релиза «Торо Россо».