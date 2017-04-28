В «Хонде» настаивают, что при разработке нового двигателя не было больших ошибок

Руководитель автоспортивного подразделения «Хонды» Юсуке Хасегава высказал своё мнение относительно проблем «Макларена», заявив, что при разработке нового двигателя команда не допустила крупных просчётов.

«Учитывая скорость, показанную нами в прошлом году, мы знали, что нам нужно поменять всё, так что мы работали по всем направлениям. В некоторых компонентах мы были успешны, нам удалось снизить вес.

Но определённо мы не достигли желаемого уровня мощи, нам всё ещё нужно время, но мы не допустили больших ошибок. Мы взяли верное направление. Учитывая то, что основа нового двигателя хороша, мы верим, что нам по силам достигнуть прогресса в середине чемпионата», — приводит слова Хасегавы F1fanatic.