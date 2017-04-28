Браун: несмотря на стремление к безопасности, Ф-1 должна сохранять идентичность

Бывший руководитель «Мерседеса» Росс Браун поддержал решение всё же не использовать на болидах Формулы-1 систему защиты головы гонщика «гало».

«Идеальный баланс в данном случае — это сохранение идентичности нашего спорта, и мы делаем всё, что можем, чтобы сделать его безопасным. Думаю, мы ищем идеальный путь через всё это. Не думаю, что кто-то из нас хочет сделать наш спорт менее безопасным, чем он может быть. Безусловно, он станет безопаснее, если закрыть колёса и кокпит, но тогда это будет не Формула-1. Так что нам нужно найти оптимальный баланс. Мы сделаем всё, что можно, но только если это не будет менять природу нашего вида спорта», — приводит слова Брауна BBC.