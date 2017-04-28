Эллисон: нам нужно поработать, чтобы сравняться с «Феррари»

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон остался доволен результатами, показанными пилотами на свободных практиках Гран-при России 28 апреля, однако признал, что команде следует немного поработать, чтобы сравняться с темпом «Феррари».

«Мы довольны тем, как прошёл день и что оба пилота полностью выполнили намеченную программу. Но по результатам как длинных серий, так и быстрых кругов ясно, что нам нужно немного поработать, чтобы сравняться с темпом „Феррари“.

Обычно нам удаётся сократить отставание за ночь, так что надеюсь, что в субботу и воскресенье у нас будет машина, способная справиться с поставленными задачами. У нас есть понимание того, над чем надо поработать, чтобы быть конкурентоспособными", — приводит слова Эллисона официальный сайт «Мерседеса».