Глава трассы в Сепанге: мы чувствуем, что Экклстоун обвёл нас вокруг пальца

Разлан Разали, глава трассы в Сепанге, на которой с 1999 года проводится Гран-при Малайзии Формулы-1, прокомментировал слова бывшего руководителя чемпионата Берни Экклстоуна о том, что он запрашивал с организаторов этапов слишком большие деньги.

«Мы не могли запретить Экклстоуну выступить с таким заявлением, но чувствуем, что он обвёл нас вокруг пальца, и расстроены этим. Мы представили Liberty Media план, который полагали хорошим. Но, к сожалению, они не смогли нам с этим помочь. Мы не понимаем, как им удастся улучшить Формулу-1, если они даже не могут помочь нам с нашим последним этапом», — приводит слова Разали Nextgen-Auto.