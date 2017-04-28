Окон: постепенно понимаем, как должна работать машина на трассе в Сочи

Пилот «Форс Индия» Эстебан Окон прокомментировал свободные практики на Гран-при России, на которых ему удалось показать 10-е и 11-е время.

«Достаточно сложный день, но постепенно мы приходим к пониманию того, как должна работать машина на этой трассе, так что теперь мы можем стать лучше. Я чувствовал уверенность в болиде весь день, особенно во время второй сессии. Мне удалось заставить работать резину, а это очень непросто на трассе в Сочи.

Этой ночью нам предстоит много работы, но в целом я доволен тем, чего нам удалось достичь, и я надеюсь, что остаток уик-энда пройдёт в таком же ключе", — приводит слова Окона официальный сайт «Форс Индия».