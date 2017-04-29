Перес: нас ждёт захватывающая битва в середине пелотона

Пилот «Форс Индия» Серхио Перес прокомментировал итоги пятничной свободной практики на Гран-при России, а также признался, что ожидает в этот уик-энд интересную борьбу между командами второго эшелона.

«Найти нужный баланс на трассе в Сочи не так-то просто, но я думаю, что мы в хорошем положении, и я доволен машиной. Мы проехали много кругов, используя все комплекты шин, также нам удалось собрать много необходимой информации.

Я уверен, что завтра мы будем конкурентоспособны. В середине пелотона нас всех ждёт захватывающая борьба, и я верю, что мы будем сильны», — приводит слова Переса официальный сайт команды.