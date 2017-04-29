Алонсо: мне жаль Вандорна

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо выразил сочувствие своему напарнику Стоффелю Вандорну, который оштрафован на 15 мест на старте Гран-при России за перерасход моторов.

«На машине Стоффеля пришлось сменить несколько деталей, так что, полагаю, он получит штраф на стартовой решётке. Но получать штраф уже в четвёртой гонке — невероятно. Мне жаль его, ведь он превосходный пилот, очень талантливый, но у него тяжёлый старт в Формуле-1. Надеюсь, что у него случится счастливый прорыв, даже если стартовать он будет в конце. Может, к концу гонки мы оба будем близки к очкам», — приводит слова Алонсо Crash.