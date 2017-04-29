«Хаас» вернётся к тормозам Brembo до конца Гран-при России

Команда Формулы-1 «Хаас» вернётся к использованию тормозов компании Brembo на Гран-при России. Испытательный срок тормозной системы Carbone Industries не принёс команде удовлетворительных результатов, и потому в «Хаасе» решили использовать прежние тормоза.

На пятничных тренировках тормоза Carbone Industries имели проблемы с охлаждением, и в «Хаасе» решили, что для их подробной оценки потребуется больше времени, и потому до конца этапа в Сочи вернулись к старому варианту. По итогам пятничных тестов Ромен Грожан жаловался на проблему с тормозами, cообщает F1i.