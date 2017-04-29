В «Заубере» уверены, что моторы «Хонда» станут намного лучше

Глава «Заубера» Мониша Кальтенборн выразила уверенность, что мотористам «Хонды» удастся добиться существенного улучшения двигателя к сезону-2018. Не исключено, что в следующем сезоне «Заубер» станет клиентской командой «Хонды», однако на данный момент никаких официальных объявлений сделано не было.

«Сильно ли прибавит «Хонда»? Я уверена в этом. Каждый моторист, у которого подобные проблемы, безостановочно работает, чтобы прибавить. Помните, какая была ситуация с двигателем «Феррари» в 2014 году? И посмотрите, какой шаг вперёд они сделали! Каждый поставщик моторов будет делать то же самое — и «Хонда» в этом отношении ничем не отличается от остальных», — заявила Кальтенборн в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.

На вопрос, как скоро «Заубер» планирует назвать свой мотор на следующий сезон, глава «Заубера» ответила: «Мы надеемся уже скоро всё рассказать».