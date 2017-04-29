Капиросси: Лоренсо не хватает дикости для успеха в «Дукати»

Бывший пилот MotoGP Лорис Капиросси считает, что Хорхе Лоренсо не хватает дикости для успешного выступления в «Дукати».

«Лоренсо, безусловно, ждал другого мотоцикла от „Дукати“. У них боеспособный мотоцикл со своими слабыми и сильными сторонами. В последние годы мы видели, что они боеспособны на одних трассах, и не боеспособны на других. На трассах, где у „Дукати“ не получается, надо ехать с определённой злостью, а у Лоренсо её нет. Он очень быстрый и чистый пилот, но „Дукати“ нужен дикий гонщик. Довициозо отчасти дикий, а Лоренсо — нет», — приводит слова Капиросси Autosport.