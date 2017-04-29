Алонсо: в конце года у меня будет свобода, и я открыт ко всем вариантам

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо признался, что может покинуть команду по окончании сезона.

«Возможно, конец моей карьеры приближается. Мне 35 лет, так что позади больше гоночного времени, чем впереди. Как долго я буду ждать? Недолго.

Каждый год ты стараешься изо всех сил, чтобы бороться за титул, победы и подиумы. Так что мы посмотрим, какие возможности будут на следующий год, какие перспективы будут у «Макларена». Мой контракт заканчивается в этом году, и у меня будет право сменить команду. Я открыт к любым вариантам, но самое главное для меня сейчас — быть счастливым, а значит, побеждать. И я постараюсь добиться этого как можно скорее», — цитирует Алонсо El Mundo Deportivo.