Феттель выиграл квалификацию Гран-при России Формулы-1, Квят — 13-й

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель выиграл квалификацию Гран-при России Формулы-1. Вторым стал его напарник Кими Райкконен. Третье место занял Валттери Боттас на «Мерседесе».

Судьба поул-позишн решалась в последней попытке, в которой Райкконен не смог улучшить своё время, а Феттель прибавил и вырвал первое место. Вся первая тройка уместилась в разрыв размером менее 0,1 секунды.

Отметим, что по ходу этапа пилоты несколько раз обновляли рекорд «Сочи Автодрома» по времени на круге.

Россиянин Даниил Квят до конца второго сегмента находился на грани попадания в топ-10, но не смог улучшить своё время в заключительной попытке и остался 13-м. 12-му месту Лэнса Стролла Квят проиграл 0,004 секунды. Отметим, что на стартовой решётке Квят отыграет одно место за счёт штрафа Карлоса Сайнса-младшего.

Формула-1. Гран-при России. Квалификация

1. Себастьян Феттель («Феррари») — 1:33.194

2. Кими Райкконен («Феррари») +0.059

3. Валттери Боттас («Мерседес») +0.095

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.573

5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +1.711

6. Фелипе Масса («Уильямс») +1.916

7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.967

8. Нико Хюлькенберг («Рено») +2.091

9. Серхио Перес («Форс Индия») +2.143

10. Эстебан Окон («Форс Индия») +2.236

Выбыли после второго сегмента:

11. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо»)

12. Лэнс Стролл («Уильямс»)

13. Даниил Квят («Торо Россо»)

14. Кевин Магнуссен («Хаас»)

15. Фернандо Алонсо («Макларен»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Джолион Палмер («Рено»)

17. Стоффель Вандорн («Макларен»)

18. Паскаль Верляйн («Заубер»)

19. Маркус Эрикссон («Заубер»)

20. Ромен Грожан («Хаас»)