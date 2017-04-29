Феттель: пару часов насладимся поулом, а потом будем готовиться к гонке

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал свою победу в квалификации Гран-при России Формулы-1.

«Начало квалификации было хорошим, но во втором сегменте немного потерял ритм. Однако вторая попытка дала мне понять, что нужно делать в третьем сегменте. И в Q3 я сумел улучшить на последнем секторе. Я знал, что будет очень плотно. Инженер говорил мне по радио, что пилоты «Мерседеса» завершают круги, но я спрашивал: «Но как они идут по секторам?» И в итоге он сказал, что поул наш. Машина сегодня доставляла удовольствие, большое спасибо команде. Две машины на первом ряду — отличный результат, но это только часть работы. Пару часов мы насладимся этим, а потом будем готовиться к гонке», — передаёт слова Феттеля корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.