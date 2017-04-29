Райкконен: не смог подготовить шины так, как хотелось

Гонщик «Феррари» Кими Райкконен рассказал о том, что не смог подготовить шины к последней попытке в квалификации Гран-при России и потому не удержал первое место. Финский пилот остался вторым после своего напарника Себастьяна Феттеля.

«Ощущения в этот уик-энд лучше. На последнем секторе был небольшой трафик, из-за чего я не смог подготовить шины так, как хотелось бы. Но я более доволен, чем после предыдущих квалификаций. Первый ряд для команды — это неплохо», — передаёт слова Райкконена корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.