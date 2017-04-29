Боттас: «Мерседес» приблизился к «Феррари», но недостаточно

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас дал комментарий после квалификации Гран-при России, в которой занял третье место.

«Как видно из результата, „Феррари“ сегодня быстрее. Мы приблизились, но недостаточно. В этот уик-энд они пока сильнее. Мы внесли улучшения в субботу, но пока этого не хватило. Но мы близки, на втором ряду. Всё по-настоящему решится в воскресенье. В Сочи не так плохо стартовать со второго ряда, ведь здесь очень длинный разгон до первого торможения», — передаёт слова Боттаса корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.