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Боттас: «Мерседес» приблизился к «Феррари», но недостаточно

29 апреля 2017, суббота. 16:29. Авто

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас дал комментарий после квалификации Гран-при России, в которой занял третье место.

«Как видно из результата, „Феррари“ сегодня быстрее. Мы приблизились, но недостаточно. В этот уик-энд они пока сильнее. Мы внесли улучшения в субботу, но пока этого не хватило. Но мы близки, на втором ряду. Всё по-настоящему решится в воскресенье. В Сочи не так плохо стартовать со второго ряда, ведь здесь очень длинный разгон до первого торможения», — передаёт слова Боттаса корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Мерседес Валттери Боттас Формула-1 Гран-при России
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