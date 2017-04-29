Хэмилтон: я всё ещё в борьбе

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не отчаялся после четвёртого места в квалификации Гран-при России.

«Победа по-прежнему будет разыгрываться завтра, и я всё ещё в борьбе. Сегодня я просто был недостаточно быстр, всё решалось на последнем секторе, где я потерял полсекунды, так что мне есть над чем работать.

«Феррари» быстрее всех в квалификации и, как правило, в гонке. Будет интересно посмотреть, где мы окажемся завтра. Но, конечно, моя цель — прорваться вперёд. Длинные отрезки были плохи вчера, надеюсь, завтра будет лучше», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.