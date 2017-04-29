Масса: здорово видеть, что «Уильямс» вклинился между двумя машинами «Ред Булл»

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса прокомментировал свой результат в квалификации Гран-при России Формулы-1 в Сочи, где они завоевал шестое место.

«Это была отличная квалификация. Здорово видеть, что мы вклинились между двумя машинами «Ред Булл». В предыдущих трёх гонках они были лучше нас и в квалификации, и в гонке, но трасса в Сочи прекрасно для нас подходит и мы с ними сражаемся. Я доволен позицией, с которой мы будем стартовать, но ещё больше я доволен тем, что в гонке, возможно, мы снова поборемся с «Ред Булл». Буду делать всё, что в моих силах. Я очень мотивирован, и надеюсь, что для нас всё сложится хорошо», — отметил Масса в интервью для пресс-релиза «Уильямса».