Стролл: я мог пробиться в третий сегмент, но немного зазевался в конце круга

Пилот «Уильямса» Лэнс Стролл прокомментировал результаты квалификации Гран-при России Формулы-1 в Сочи, где он стал 12-м.

«В конце мне немного не повезло. Думаю, я мог пробиться в третий сегмент, но немного зазевался в конце круга во втором сегменте. Прогревочный круг у меня не получился таким, как я хотел, а здесь очень важно заставить работать шины как следует. Я хорошо начал, но затем потерял много прижимной силы в последнем секторе, допустил пару ошибок и потерял заднюю часть машины, что плохо. У меня был запас — пара сотых секунды, но я его не удержал. Думаю, на этих выходных нас ждут сложности с работой шин, но стартовать можно и с 12-й позиции. Завтра нас ждёт длинная гонка. Надеюсь, удача будет на нашей стороне», — отметил Стролл для пресс-релиза своей команды.