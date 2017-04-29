Алонсо: чтобы набрать очки в Сочи, «Макларену» потребуется помощь парней впереди

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо прокомментировал свой результат в квалификации Гран-при России Формулы-1, где он завоевал 15-е место.

«Это была хорошая квалификация, что касается работы шасси и аэродинамики — баланс машины был довольно хорош. В поворотах сцепление колёс с дорожным покрытием было достаточным. На этой трасса очень трудно работать с шинами, их нужно очень долго прогревать, но сегодня всё прошло хорошо. Нам помогла солнечная погода. Думаю, в гонке всё будет в порядке с шинами.

Наша цель завтра — набрать очки. Нам нужно хорошо стартовать, подобрать правильную стратегию и провести хорошую гонку. Но даже при этом мы не будем достаточно быстрыми, чтобы завоевать очки, так что нам потребуется помощь парней впереди нас», — отметил Алонсо в интервью для пресс-релиза «Макларена».