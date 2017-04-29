Ферстаппен: «Ред Булл» расстроен результатами в Сочи, с какого бока ни возьмись

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал выступление в квалификации Гран-при России Формулы-1, где он завоевал седьмое место.

«Мы расстроены результатами, с какого бока ни возьмись. Мы знали, что это самая сложная трасса в нашем календаре, но я надеялся, что квалификация пройдёт лучше. Первый сегмент прошёл хорошо, но во втором я не был доволен работой задних шин и внезапно потерял сцепление колёс с дорожным покрытием, особенно в последнем секторе. Первый и второй сектора мы проходили хорошо на большинстве кругов, но в третьих мы теряли скорость, так как шины были недостаточно прогреты.

Нашей целью было пятое место, и это было возможно, учитывая мои результаты в первых секторах, но потеря времени в последнем не позволила мне добиться цели. В Бахрейне у моей машины были хорошие настройки и с шинами всё было в порядке, но здесь у нас не получается ехать быстро на прямых участках. Завтра в гонке нужно делать только один пит-стоп, и мы, конечно, будем стараться ехать как можно быстрее, но первая четвёрка кажется слишком быстрой. Нашей целью останется пятое место, это был бы хороший результат», — отметил Ферстаппен для пресс-релиза своей команды.