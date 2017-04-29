Риккардо: если Масса выйдет вперёд, обогнать его будет проблематично

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо заявил, что в этом году его команда отстаёт от «Феррари» и «Мерседеса» не только в мощности двигателя, но и с точки зрения эффективности шасси. По словам австралийца, машина «Ред Булл» оказалась хуже прошлогодней.

«Характер „Сочи Автодрома“ нам не очень подходит, но это не новость. Мы проиграли в квалификации 1,8 секунды, и я не думаю, что в Барселоне отставание будет таким же. В прежние годы мы знали, что у нас хорошая машина, которой не хватает мощного двигателя. Но в этом году очевидно, что мы должны добиться прогресса как с шасси, так и с мотором. Мы уже привыкли, что мощности не хватает, и научились кое-каким вещам. Но ситуация 50 на 50 — нам нужно прибавлять в обоих направлениях», — передаёт слова Риккардо корреспондент „Чемпионата“ Евгений Кустов.

Риккардо также отметил, что на Гран-при России «Ред Булл» слишком отстаёт от лидеров и в гонке будет бороться с «Уильямсом». «В Сочи очень важен старт. Если мы удержимся впереди Массы, то сможем победить, но если он выйдет вперёд, обогнать его будет проблематично», — добавил гонщик.