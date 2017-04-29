Култхард: не гонщики принимают решения по защите, с ними надо смириться

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард прокомментировал планы внедрить в чемпионате систему защиты головы «Щит» со следующего сезона.

«Риск — это часть жизни. Моя профессиональная карьера началась с двух трагедий в 1994 году. Вопросы безопасности с тех пор — в приоритете, но наш спорт был и будет опасным. Можно вернуться к тому, чтобы гоняться без шлемов или ремней безопасности, но это будет неправильно. Можно соглашаться или не соглашаться с тем, что гало уродливо, но на первом месте всегда безопасность. Не гонщики принимают эти решения, и надо с ними просто смириться", — передаёт слова Култхарда с пресс-конференции, организованной Heineken, корреспондент «Чемпионата» Максим Вершинин.