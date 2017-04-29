Ферстаппен: пока наше отставание далеко не три процента

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что не согласен с заявлением Международной автомобильной федерации (ФИА) об относительном паритете мощности двигателей в Формуле-1. По словам ФИА, разница в скорости на круге между моторами «Феррари», «Мерседеса» и «Рено» не превышает трёх десятых секунды, но Ферстаппен усомнился в методологии этих расчётов.

«Не совсем понимаю, как они измеряли. Конечно, если брать круги в экономичном режиме, скорость, возможно, близка, но необходимо учитывать и быстрые круги. И пока наше отставание далеко не три процента. Но, надеюсь, скоро мы прибавим в обоих направлениях», — передаёт слова Ферстаппена корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.

Ферстаппен также отметил, что в предстоящем в воскресенье Гран-при России «Ред Булл» предстоит бороться с «Уильямсом». «Для нас главная проблема здесь — длинные прямые. Старт сыграет важную роль. Посмотрим, какой будет расстановка и насколько быстрыми будут «Уильямсы», — добавил голландец.