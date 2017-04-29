Верляйн: я допустил ошибку на своём последнем круге в квалификации

Пилот «Заубера» Паскаль Верляйн прокомментировал итоги квалификации Гран-при России Формулы-1 в Сочи, где он показал 18-е время.

«Не могу быть доволен этим результатом. Я допустил ошибку на своём последнем круге в квалификации, что определённо стоило мне времени. Помимо всего, у меня трудности с балансом машины. И наша наивысшая скорость на прямых недостаточна. Шины ведут себя иначе, чем в Бахрейне, но условия одинаковы для всех. Тем не менее мы сделаем в гонке всё, что сможем», — отметил Верляйн в интервью для пресс-релиза своей команды.