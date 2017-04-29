Хорнер: выводы ФИА насчёт разницы в скорости в Формуле-1 ошибочны

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал заявление ФИА, что разница в скорости силовых установок трёх ведущих производителей Формулы-1 лежит в пределах 0,3 секунды с круга.

«Проблема в методологии, на которой это основано. Любой круг, который на полсекунды быстрее, не считается. Это очень удобная формула. Но в реальности стоит только посмотреть на отрывы между машинами здесь, в Сочи, чтобы понять, что всё это не так. Вполне понятно, что ФИА просто не хочет влезать во всё это. Так что цифры просто подгоняются соответствующим образом», — приводит слова Хорнера Autosport.