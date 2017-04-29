Феттель: с моего прошлого поул-позишн прошли столетия

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель сообщил, что для него между нынешним и предыдущим поул-позшн прошло очень много времени. До Гран-при России-2017 Феттель брал поул на Гран-при Сингапура-2015.

«По ощущениям, прошли столетия, а не небольшой срок. Очевидно, что это было давно. У нас и вчера были хорошие заезды, ощущения от машины отличные, и это не секрет. Если здесь ты ладишь с машиной и находишь ритм, то знаешь, чего ждать. Здесь это даёт большую разницу.

Мы знали, что борьба будет плотной потому, что «Мерседес» набирает обороты в квалификации. Валттери был очень близок, и всё могло сложиться иначе. Но я рад этому достижению и тому, что команда заняла весь первый ряд", — приводит слова Феттеля Crash.