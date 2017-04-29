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Ки: «Торо Россо» сделает всё, чтобы вжать Сайнса и Квята в топ-10

29 апреля 2017, суббота. 22:33. Авто

Технический директор «Торо Россо» Джеймс Ки подвёл итоги квалификации Гран-при России, в которой Карлос Сайнс-младший стал 11-м, а Даниил Квят — 13-м.

«До сих пор это был не самый лёгкий уик-энд для нас. У нас были проблемы, схожие с большинством команд: мы пытались найти верный уровень сцепления для коротких отрезков. К сожалению, в квалификации мы стали жертвой этого.

В пятницу мы были весьма консервативны и знали, что есть вещи, с которыми надо немедленно разобраться в третьей тренировке. Мы также изменили настройки, это улучшило баланс и оптимизацию работы шин.

В квалификации у нас случились проблемы с последним набором шин и ни один из пилотов не чувствовал должного сцепления и это поставило нас в неприятную ситуацию без машин в третьем сегменте.

В целом, борьба очень плотная, но мы немного потеряли позиции в последних гонках и должны отыграть их на следующих этапах. К сожалению, у Карлоса есть штраф после Бахрейна, так что 11-м он стартовать не будет. У нас есть несколько вызовов на завтра. Конечно, нужен хороший план и мы сделаем всё, чтобы вжать машины в первую десятку", — цитирует Ки пресс-служба команды.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Торо Россо Даниил Квят Карлос Сайнс-младший
Новости. Авто
29 апреля 2017, суббота
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