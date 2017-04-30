Эрикссон: «Заубер» движется в правильном направлении

Пилот «Заубера» Маркус Эрикссон выразил разочарование результатами квалификации Гран-при России, но вместе с тем сказал, что в целом команда прогрессирует.

«Результат разочаровал. Мы прогрессировали на третьей практике, но потом мы обнаружили проблемы с двигателем, которые не могли исправить к старту квалификации. Уверен, что мы решим эти вопросы к завтрашней гонке. Без этих проблем мы бы могли квалифицироваться во второй сегмент, но иногда так случается. К тому же, на последней попытке мне помешали жёлтые флаги. Как бы то ни было, я настроен оптимистично, ведь в целом команда движется в правильном настроении», — приводит слова шведа сайт «Заубера».

На квалификации Гран-при России Эрикссон занял лишь 19-е место.