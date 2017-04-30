Эллисон: наших усилий оказалось мало, чтобы попасть на первые места

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон поделился впечатлениями от квалификации Гран-при России, на которой пилоты его команды уступили первые места на стартовой решётке гонщикам «Феррари».

«Всегда тяжело уступать первые места на стартовой решётке, к тому же когда уступаешь так мало. После вчерашних сложностей мы хорошо поработали и сделали шаг вперёд. Тем не менее, наших усилий оказалось мало, для того, чтобы мы заняли лидирующие позиции.

Сегодня мы поработаем, чтобы хорошо подготовиться к завтрашней гонке и показать сильное выступление", — приводит слова Эллисона официальный сайт «Мерседеса».