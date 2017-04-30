Морияма: сотрудничество с «Заубером» — новый вызов для «Хонды»

Руководитель «Хонды» по связям с общественностью Кацухиде Морияма прокомментировал соглашение между производителем и командой Формулы-1 «Заубер» о начале сотрудничества с сезона 2018 года.

«Вдобавок к сотрудничеству с „Маклареном“, которое началось в 2015 году, „Хонда“ начнёт поддерживать своими силовыми установками и „Заубер“. Это станет новым вызовом для нас. Для того, чтобы извлечь максимальную пользу из сотрудничества с двумя командами, мы усилим нашу работу в обоих исследовательских центрах — Сакуре и Милтон-Кинсе.

Мы продолжим решать наши задачи, чтобы болельщики как можно раньше стали свидетелями доминирования «Хонды», — приводит слова Мориямы официальный сайт «Заубера».