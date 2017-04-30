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Гонщики «Феррари» не ждут применения командной тактики в Сочи

30 апреля 2017, воскресенье. 12:26. Авто

Гонщики «Феррари» Себастьян Феттель и Кими Райкконен, признались, что не ожидают командной тактики на Гран-при России, при этом немец заявил, что не считает нужным просить помощи извне.

«Я думаю, всё просто — если я позади Райкконена, то хочу пройти его. Если он позади меня, то он хочет обогнать меня. Я не думаю, что есть какой-то смысл просить помощи извне. Я ожидаю, что на гонке в Сочи будет плотная борьба, и мы посмотрим, как всё сложится», — приводит слова немца ESPN.

Райкконен на вопрос о командной тактике ответил лаконично:

«Здесь не о чем говорить, мы знаем, что мы делаем, и мы выступаем за „Феррари“, вот и всё», — завершил финн.

Источник: ESPN GB Сообщить об ошибке
Теги
Феррари Кими Райкконен Себастьян Феттель Формула-1 Гран-при России
Новости. Авто
30 апреля 2017, воскресенье
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