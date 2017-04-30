На машине Ферстаппена возникли технические проблемы

На автомобиле гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена были обнаружены технические проблемы перед стартом Гран-при России Формулы-1, передаёт корреспондент «Чемпионата» Максим Вершинин со ссылкой на свои источники. Проблемы связаны с силовым блоком, хоть и не касаются какого-либо из шести компонентов установки «Рено». В настоящий момент команда в срочном порядке занимается устранением проблемы, чтобы голландец успел занять своё место на стартовой решётке.

Ферстаппен должен стартовать в Сочи с седьмой позиции — позади пилота «Уильямса» Фелипе Массы, но впереди представителя «Рено» Нико Хюлькенберга.