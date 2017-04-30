«Мерседес» готов применять командную тактику в Сочи

Неисполнительный председатель «Мерседеса» Ники Лауда дал понять, что на гонке Гран-при России команда готова использовать командную тактику.

«Это логично. Если ты не можешь ехать быстрее, то тебе следует пропустить партнёра, чтобы дать ему возможность конкурировать с Феттелем. Наибольшая проблема Валттери и Льюиса — Феттель. В прошлом у нас не было командной тактики, так как у нас не было конкурентов, никто не мог вклиниться между нашими болидами.

В этом году всё совершенно иначе. «Феррари» конкурентоспособна, а Феттель, не допуская ошибок, даёт нам возможность наблюдать реально интересную борьбу. Так что наша новая политика заключается в том, что если один пилот быстрее другого, то именно он должен включаться в борьбу, и гонщики не должны блокировать друг друга.

В минувшей гонке Льюис был быстрее, но всё может поменяться", — приводит слова Лауды BBC.