Мик Шумахер впервые попал на подиум в Формуле-3

В Монце завершилась вторая гонка европейской Формулы-3. Её победителем стал Джоэль Эрикссон, стартовавший с поул-позишн. Вторая строчка досталась британцу Ландо Норрису.
Тройку лидеров замкнул Мик Шумахер, впервые завоевавший подиум в Формуле-3. Российский пилот Никита Мазепин занял десятое место в итоговом протоколе.
Формула-3. Монца. Вторая Гонка.
1. Джоэль Эрикссон ( Motopark) — 34:53,980
2. Ландо Норрис (Carlin) +0,735
3. Мик Шумахер (Prema Powerteam) +9,037
4. Максимилиан Гюнтер (Prema Powerteam) +13,533
5. Фердинанд Габсбург (Carlin) +14,829
6. Гуанью Жоу (Prema Powerteam) +15,347
7. Каллум Илотт (Prema Powerteam) +15,930
8. Джехан Дарувала (Carlin) +18,991
9. Ральф Арон (Hitech Grand Prix) + 22,615
10. Никита Мазепин (Hitech Grand Prix) +23,826