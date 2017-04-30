Марко: финиш Квята и Сайнса в топ-10 в Сочи будет фантастическим результатом

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко оценил шансы пилотов «Ред Булл» и «Торо Россо» на предстоящей гонке Гран-при России, заявив, что завоевание Квятом очков в сегодняшней гонке станет фантастическим результатом.

«Для „Ред Булл“ очень хорошим результатом будет, если один из наших пилотов финиширует на подиуме. Но более реально будет финишировать в пятёрке, конечно. Что касается „Торо Россо“, то если и Квят, и Сайнс финишируют в очках — это будет фантастика», — приводит слова Марко ТАСС.

Отметим, что пилоты «Торо Россо» Карлос Сайнс и Даниил Квят будут стартовать с 14-й и 11-й позиции соответственно.