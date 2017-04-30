В «Заубере» не исключают партнёрства с пилотами, опекаемыми «Хондой»

Глава «Заубера» Мониша Кальтенборн не исключила вариант, при котором в команду будут привлечены гонщики, опекаемые «Хондой».

«Мы верим в то, что „Хонда“ справится со своими трудностями и будет расти. Мы были в такой же ситуации в 2014 году, когда мотор „Феррари“ сильно проигрывал, но это не стало для нас поводом критиковать производителя или ставить какие-то вопросы, потому что мы знали, что они станут лучше.

Никто не знает, что произойдёт через полгода, и на сегодняшний день это лучшая возможность для нас. Будем ли мы работать с пилотами, которых опекает производитель наших силовых установок? Посмотрим, пока ещё слишком рано говорить об этом. Конечно, при таком тесном сотрудничестве о таких вещах надо советоваться, но, в принципе, этот вопрос — прерогатива команды", — приводит слова Кальтенборн Autosport.