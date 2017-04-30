Алонсо: это — разочарование, сегодня мы даже не доехали до старта

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо прокомментировал инцидент на Гран-при России, который не позволил ему даже стартовать в сегодняшней гонке.

«Очевидно, это разочаровывает. Четыре гонки в чемпионате — четыре схода. В этот раз мы даже не доехали до старта. Это досадно, но мы ничего не можем сделать. Я приезжаю сюда, еду так быстро, как могу, стараясь помочь команде. Мы просто надеемся, что следующая гонка будет лучше. Я только пилот. Я помогаю команде, но это команда должна изучать всю ситуацию в целом», — цитирует испанца BBC.