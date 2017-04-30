Риккардо: ситуация с тормозами не стала совсем неожиданной

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо прокомментировал ход неудачно сложившейся для него гонки Гран-при России, которую он завершил на шестом круге в связи с проблемами тормозных дисков. Задние тормоза на автомобиле австралийца загорелись.

«Нельзя сказать, что мы вообще не ожидали такого. Возможно, сейфти-кар и два старта повлияли, но ситуация не стала совсем неожиданной. Мы знаем, что эта трасса жёсткая для тормозов, но мы не ожидали, что эффект будет столь серьёзным. Нам нужно понять это», — приводит слова австралийца BBC.