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Риккардо: ситуация с тормозами не стала совсем неожиданной

30 апреля 2017, воскресенье. 16:25. Авто

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо прокомментировал ход неудачно сложившейся для него гонки Гран-при России, которую он завершил на шестом круге в связи с проблемами тормозных дисков. Задние тормоза на автомобиле австралийца загорелись.

«Нельзя сказать, что мы вообще не ожидали такого. Возможно, сейфти-кар и два старта повлияли, но ситуация не стала совсем неожиданной. Мы знаем, что эта трасса жёсткая для тормозов, но мы не ожидали, что эффект будет столь серьёзным. Нам нужно понять это», — приводит слова австралийца BBC.

Источник: BBC Сообщить об ошибке
Теги
Ред Булл Даниэль Риккардо Формула-1 Гран-при России
Новости. Авто
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