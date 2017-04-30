Хэмилтон: Боттас проделал в России исключительную работу

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поздравил своего напарника Валттери Боттаса с первой победой в Гран-при Формулы-1 в карьере, которую тот одержал в Сочи, а также прокомментировал потерю скорости, из-за которой он финишировал только четвёртым.

«Большие поздравления Валттери. Он проделал в эти выходные исключительную работу. Я хотел бы, чтобы он набрал меньше очков, но я думаю, что сделал сегодня всё, что мог.

Что касается моей скорости, то после первой пары кругов я стал ехать медленнее. По ходу гонки это стало понятно. Но я знаю, в чём причина потери скорости, и постараюсь это исправить к следующей гонке», — приводит слова Хэмилтона BBC.