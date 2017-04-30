Алонсо не стартовал из-за отказа системы ERS

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо рассказал, что скорее всего не смог стартовать на Гран-при России из-за сбоя системы ERS.

«Грустно, но я ничего не могу поделать. Как только мы начали формировочный круг, у меня не было нормальной мощности. Меня попросили изменить кое-что на руле, чтобы попытаться восстановить систему ERS, но ничего не вышло, и в конце круга машина остановилась.

Пока машина не вернётся в боксы, ответов ни у кого нет. Надеюсь, мы быстро решим проблемы. В этом году мы ещё ни разу не финишировали, а в этот раз даже не стартовали. Так что нам есть в чём прибавлять", — цитирует Алонсо Autosport.