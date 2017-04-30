Ферстаппен: старт был моим единственным действием в гонке Гран-при России

Пилот Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий в составе «Ред Булл», прокомментировал своё выступление в гонке Гран-при России в Сочи, где он показал пятый результат.

«Старт сегодня был очень важен, но в итоге стал для меня единственным моим действием в гонке. Мне удалось пройти Фелипе и Даниэля, а затем я всё время ехал в одиночестве. Я мог видеть машины впереди меня, которые уезжали от меня, а я сам уезжал от машин позади. Так что я просто должен был доехать до финиша. Несмотря на проблемы, которые у нас были утром, в гонке меня ничто не огорчило, так что мне нужно было просто пересечь финишную черту. Механики проделали отличную работу, выявили проблему и дали мне отличную машину, на которой я завоевал пятое место. На последнем отрезке скорость была не так и плоха, и это ещё один положительный момент.

Теперь нам нужно сосредоточиться на гонке в Барселоне. Мы подготовили улучшения, так что можно попытаться вклиниться в борьбу наверху. Трасса в Барселоне — особенная для меня после прошлогодней гонки, так что я с нетерпением жду возвращения, и посмотрим, что я смогу сделать», — отметил Ферстаппен для пресс-релиза своей команды.