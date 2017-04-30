Сайнс-младший: «Торо Россо» добился максимально возможного результата в Сочи

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший, занявший 10-е место на Гран-при России, отметил, что его команда столкнулась со множеством проблем, но смогла добиться максимума.

«Это был сложный уик-энд, у нас был штраф, но я считаю, что в конце концов мы добились максимально возможного для нас результата. Мы очень много проигрывали соперникам на прямых. По ходу дистанции машину сложно было удержать в рабочем диапазоне условий, плюс мы много потеряли позади Магнуссена, который был намного медленнее. Кроме того, у нас была проблема с подвеской и прижимной силы было меньше, чем должно было. Не знаю почему", — передаёт слова Сайнса корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.

Сайнс также прокомментировал малое количество обгонов. По мнению гонщика, причиной тому стали прочные шины, позволившие большинству пилотов пройти гонку с одним пит-стопом, и конфигурация «Сочи Автодрома».

«На этой трассе много 90-градусных поворотов, в которых, преследуя гонщика, ты постоянно находишься в „воздушном мешке“ и не можешь „просунуть“ носовой обтекатель. Например, в Китае есть повороты с открытым радиусом, где ты можешь „поймать“ немного „чистого воздуха“ и совершить обгон. А здесь когда ты приближаешься к сопернику, то теряешь много скорости. Когда я ехал за Магнуссеном, я был на секунду с круга быстрее, но даже с DRS этого было недостаточно. Кроме того, гонка прошла с одним пит-стопом, что тоже сделало её немного скучнее, ведь даже с двумя остановками ты можешь как-то поиграть со стратегией, попробовать что-нибудь интересное», — добавил Сайнс.