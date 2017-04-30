Нёвиль выиграл Ралли Аргентины WRC, опередив Эванса на 0,7 секунды

Гонщик «Хёндэ» Тьерри Нёвиль одержал победу на Ралли Аргентины WRC. Второе место занял Элфин Эванс из «М-Спорт». Третий результат у партнёра Эванса Отта Тянака.

Эванс лидировал большую часть гонки, но в субботу Нёвиль стал догонять его и к концу дня проигрывал только 11 секунд. В воскресенье бельгиец продолжил погоню и на предпоследнем спецучастке сократил разрыв до 0,6 секунды. На последнем отрезке сначала быстрее был Эванс, но финальную часть лучше проехал Нёвиль — он выиграл отрезок с разрывом в 1,7 секунды и выиграл ралли.

Четырёхкратный чемпион серии Себастьен Ожье стал четвёртым.

WRC. Ралли Аргентины. Итоговое положение

1. Тьерри Нёвиль («Хёндэ») — 3:38:10.6

2. Элфин Эванс («М-Спорт») +0.7

3. Отт Тянак («М-Спорт») +29.9

4. Себастьен Ожье («М-Спорт») +1:24.7

5. Яри-Матти Латвала («Тойота») +1:48.1

6. Хэйден Пэддон («Хёндэ») +7:42.7

7. Юхо Хяннинен («Тойота») +11:16.9

8. Дани Сордо («Хёндэ») +14:44.1

9. Мадс Остберг («М-Спорт») +15:11.3

10. Понтус Тидеманд («Шкода») +17:32.1.