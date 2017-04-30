Нёвиль выиграл Ралли Аргентины WRC, опередив Эванса на 0,7 секунды

Гонщик «Хёндэ» Тьерри Нёвиль одержал победу на Ралли Аргентины WRC. Второе место занял Элфин Эванс из «М-Спорт». Третий результат у партнёра Эванса Отта Тянака.
Эванс лидировал большую часть гонки, но в субботу Нёвиль стал догонять его и к концу дня проигрывал только 11 секунд. В воскресенье бельгиец продолжил погоню и на предпоследнем спецучастке сократил разрыв до 0,6 секунды. На последнем отрезке сначала быстрее был Эванс, но финальную часть лучше проехал Нёвиль — он выиграл отрезок с разрывом в 1,7 секунды и выиграл ралли.
Четырёхкратный чемпион серии Себастьен Ожье стал четвёртым.
WRC. Ралли Аргентины. Итоговое положение
1. Тьерри Нёвиль («Хёндэ») — 3:38:10.6
2. Элфин Эванс («М-Спорт») +0.7
3. Отт Тянак («М-Спорт») +29.9
4. Себастьен Ожье («М-Спорт») +1:24.7
5. Яри-Матти Латвала («Тойота») +1:48.1
6. Хэйден Пэддон («Хёндэ») +7:42.7
7. Юхо Хяннинен («Тойота») +11:16.9
8. Дани Сордо («Хёндэ») +14:44.1
9. Мадс Остберг («М-Спорт») +15:11.3
10. Понтус Тидеманд («Шкода») +17:32.1.