Вандорн: не думаю, что я мог бы чем-то изменить результат в Сочи

Пилот «Макларена» Стоффель Вандорн прокомментировал своё выступление в гонке Гран-при России Формулы-1, где он стал 14-м.

«C моей стороны, 14-я позиция — лучший возможный результат. Я здорово стартовал, но затем мне нужно было избежать аварии в первом повороте, и я получил пять секунд штрафа за то, что не объехал отметки во втором повороте. Тем не менее не думаю, что я мог бы чем-то изменить сегодняшний результат. Это была нормальная гонка, мы показали свою обычную скорость, я показал максимум, на который был способен, и думаю, 14-е место объективно отражает наши возможности.

Фернандо не смог сегодня стартовать, и это показывает, что у нас по-прежнему много работы, что касается надёжности. Уже две гонки подряд машинам «Макларена» не удаётся стартовать. Очень жаль, но как минимум нам удалось финишировать, а это очень поможет команде узнать больше о машине. Но что касается скорости, то мы ещё недостаточно быстры, это точно», — отметил Вандорн для пресс-релиза «Макларена».