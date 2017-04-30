Бьорк и Чилтон выиграли гонки WTCC в Италии

Том Чилтон выиграл первую гонку WTCC в Италии. Вторым стал Роб Хафф. Третье место занял Тьягу Монтейру.
Пилот «Лады» Кевин Глисон финишировал девятым, Ян Эрлахер стал 11-м.
Во второй гонке победил Тед Бьорк. Второе место досталось Монтейру, третье — Хаффу.
Эрлахер финишировал девятым, Глисон — 13-м.
WTCC. Италия
Первая гонка
1. Том Чилтон («Ситроен»)
2. Роб Хафф («Ситроен») +0.329
3. Тьягу Монтейру («Хонда») +2.630
4. Эстебан Геррьери («Шевроле») +6.899
5. Тед Бьорк («Вольво») +7.793
…
9. Кевин Глисон («Лада») +18.449
11. Ян Эрлахер («Лада») +20.207
Вторая гонка
1. Тед Бьорк («Вольво»)
2. Тьягу Монтейру («Хонда») +2.174
3. Роб Хафф («Ситроен») +2.779
4. Ники Катсбург («Вольво») +3.269
5. Нестор Гиролами («Вольво») +6.180
…
9. Ян Эрлахер («Лада») +11.877
13. Кевин Глисон («Лада») +19.306.