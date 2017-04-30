Феттель: Масса дважды оказал Боттасу услугу

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель считает, что Фелипе Масса неоднократно сыграл на руку Валттери Боттасу в борьбе за победу на Гран-при России.

«Его работа мне аукнулась. Сначала он приятно протащил Валттери на буксире на последнем круге, а я удержался в зоне DRS, что было непросто. А потом Масса его пропустил, и не знаю, видел ли он, что там едет ещё одна машина. Возможно, нет. Очевидно, что Фелипе дважды оказал ему услугу. Сначала протащив его, а потом ненадолго задержав меня. Но так и бывает с отстающими», — цитирует Феттеля Motorsport.