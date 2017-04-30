Брандл: победа Боттаса — проблема для «Мерседеса»

Бывший пилот Формулы-1, а ныне телекомментатор Мартин Брандл считает, что победа Валттери Боттаса на Гран-при России доставит проблем «Мерседесу», так как в команде не будет явного первого номера.

«Боттас дважды обошёл Хэмилтона в квалификации и основательно превзошёл его в гонке. Теперь у „Мерседеса“ проблема. У них есть проблема, которой нет у „Феррари“. Но в чемпионате ещё много гонок.

Я счастлив, что Валттери выиграл. Под невероятным давлением он продолжал работать и заслужил победу", — приводит слова Брандла Daily Mail.