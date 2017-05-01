Хорнер: проблемы «Ред Булл» с тормозами в Бахрейне и Сочи не связаны

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер полагает, что проблема с тормозами, приведшая к сходу Даниэля Риккардо в гонке Гран-при России, отличается от той, что случилась в Бахрейне на машине Макса Ферстаппена.

«Было настоящим разочарованием потерять Даниэля в начале гонки из-за проблем с правым задним тормозом сразу после рестарта в режиме автомобиля безопасности. Нам нужно точно понять, в чём причина неудачи. Результат был схож с тем, что случилось с Макасом в Бахрейне, но похоже, что это проблема другого характера, поэтому необходимо провести тщательное расследование», — цитирует Хорнера GPUpdate.