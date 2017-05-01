Феттель ожидает, что «Ред Булл» вклинится в борьбу за титул

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель ожидает, что его бывшая команда «Ред Булл» вклинится в борьбу за титул. Значительного прогресса от австрийской конюшни немец ожидает к Гран-при Испании, куда «Ред Булл» должен привезти большой пакет обновлений болида. Ранее пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо выразил надежду на то, что обновления машины будут «быстрыми, как пуля».

«Вокруг много слухов. «Ред Булл» — сильная команда, знает, как построить быстрый болид, так что я считаю, что это лишь вопрос времени», — цитирует Феттеля Fox Sports Asia.